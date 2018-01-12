Появились фото с места расстрела бизнесмена в Запорожье

В пятницу, 12 января, в Запорожье произошло нападение на предпринимателя из Хмельницкой области.

Неизвестные на автомобилях заблокировали грузовик предпринимателя и открыли огонь из огнестрельного оружия. Фотографии с места происшествия опубликовал Inform.zp.ua.

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Известно, что пострадавший из Каменца-Подольского и в Запорожье он торговал мясом.

В СМИ появилась информация о том, что правоохранители вышли на след преступников и готовятся их арестовать.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье сегодня около полудня неизвестные среди улицы расстреляли предпринимателя, отобрали у него деньги и скрылись с места происшествия. В городе был объявлен план-перехват «Сирена».