Подозревают бывшего мужа: появились фото женщины, облитой кислотой в Днепре

В сети появились фотографии облитой кислотой жительницы Днепра Любови Махаринец, которую, возможно, изувечил ее бывший муж.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал ее нынешний супруг Олиас Барко.

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"Кислота ей в лицо... Кто это сделал? ... Плохо обращавшийся с ней бывший муж", - говорится в его сообщении.

По словам Барко, женщина чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность, но зрение сильно повреждено.

Как сообщал УНИАН, врачи пока что не берутся прогнозировать сроки выздоровления облитой кислотой жительницы Днепра Любови Махаринец, которая, возможно, пострадала от рук своего бывшего мужа.