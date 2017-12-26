В Днепре женщину облили кислотой: подозревают экс-мужа, врачи прогнозов не дают

Врачи пока что не берутся прогнозировать сроки выздоровления облитой кислотой жительницы Днепра Любови Махаринец, которая, возможно, пострадала от рук своего бывшего мужа.

Об этом рассказала менеджер французского режиссера Олиаса Барко, который расписался с пострадавшей за неделю до нападения, передает "Обозреватель".

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"Она лежит в больнице. Врачи говорят, что динамика позитивная, но пока рано говорить - нужно ждать. Через пару дней ситуация прояснится. К сожалению, сейчас врачи ничего конкретного не говорят", — сказали у режиссера.

По словам менеджера, Барко не встречался с бывшим мужем своей супруги Андреем Махаринцом и не видит в этом смысла.

"Нападавшего было не видно: никто не знает, чьих это рук дело. Но, предположительно, это связано с семьей ее бывшего мужа", — добавила менеджер.

Семья Махаринца считается в Днепре достаточно известной. Его родители - видные члены религиозного движения кришнаитов.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в ночь на 2 ноября неизвестные злоумышленники облили кислотой автомобиль Lexus.