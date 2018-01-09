Одесская полиция прокомментировала поджог двух дорогостоящих иномарок на еврономерах

В Одессе полиция начала расследование по факту поджога двух дорогостоящих иномарок с европейскими государственными номерными знаками.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в ночь на 9 января по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на ул. Львовской (Киевский район Одессы).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Установлено, что произошло возгорание автомобилей марки Mercedes и BMW.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится пожарно-техническое исследование на предмет установления причины возгорания.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что в 2:11 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Львовской произошло возгорание двух легковых автомобилей. «Спасатели обеспечили тушения огня и защиту от возгорания расположенного рядом легкового автомобиля. Пожар в 2:25 был локализован и в 2:37 полностью ликвидирован», - сообщили в главке.

Огонь значительно повредил моторный отсек, капот и салон автомобиля Mercedes E 210, а также - моторный отсек и капот автомобиля BMW 530 на общей площади 7 кв. метров.

Оба автомобиля были припаркованы рядом. Отмечается, что спасен расположенный рядом автомобиль Mazda 6.

По некоторым данным, вышеназванные машины, у которых европейские государственные номерные знаки, принадлежат представителям одного из нацменьшинств.