В Одессе сожгли две машины с польскими номерами

Два автомобиля сожгли сегодня ночью возле общежития Одесского государственного экологического университета на Львовской улице, сообщает Думская.

Читайте такжеВолна поджогов автомобилей: во дворе ривненчанина сгорел Mercedes GL 500 (фото)

"У сгоревших машин, «Мерседеса» и «БМВ», - польские номера. Местные жители говорят, что на авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые «дерзко себя вели». Возможно, поджог связан с этим обстоятельством", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове сожгли авто мужа судьи, которая ведет дело о резонансном ДТП с шестью погибшими.