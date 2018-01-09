В Одессе сожгли две машины с польскими номерами
14:44, 09 января 2018Происшествия
707 0
По словам местных жителей, на авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые «дерзко себя вели».
Возле университетского общежития сгорели две машины / Фото dumskaya.net
Два автомобиля сожгли сегодня ночью возле общежития Одесского государственного экологического университета на Львовской улице, сообщает Думская.
Читайте такжеВолна поджогов автомобилей: во дворе ривненчанина сгорел Mercedes GL 500 (фото)
"У сгоревших машин, «Мерседеса» и «БМВ», - польские номера. Местные жители говорят, что на авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые «дерзко себя вели». Возможно, поджог связан с этим обстоятельством", - пишет издание.
Как сообщал УНИАН, недавно в Харькове сожгли авто мужа судьи, которая ведет дело о резонансном ДТП с шестью погибшими.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter