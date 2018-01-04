На Киевщине мать издевалась над 9-месячной дочкой и хотела отдать ее на трехлетнее "хранение" (видео)

В городе Дымер Киевской области 22-летняя девушка издевалась над 9-месячной дочкой. Била и почти не кормила.

А в канун Нового года решила отдать малышку с сотрясением мозга и многочисленными переломами в чужие руки, а через три года, когда та подрастет, забрать.

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Опытный психолог и бывший специалист службы спасения детей Татьяна заметила на улице молодую маму с ребенком. Когда женщина развернула ребенка, увидела, что у него синее лицо.

Когда на место прибыли медики, 22-летняя мама призналась, что не один раз била дочку. Свои действия она объяснила проблемами с психикой.

Похудевшего и обессиленного ребенка забрали в "Охматдет". Горе-мать говорит, что заберет ребенка через 2-3 года.

Как сообщал УНИАН, в Александрии на Кировоградщине в морозилке домашнего холодильника полиция нашла тела новорожденных двойняшек. Мать этих детей попала в больницу с осложнениями, характерными для родов, но объяснить исчезновение ребенка медикам не смогла.