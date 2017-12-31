В Кировоградской области в морозилке у женщины нашли тела новорожденных двойнят (видео)

В Александрии на Кировоградщине в морозилке домашнего холодильника полиция нашла тела новорожденных двойняшек. Мать этих детей попала в больницу с осложнениями, характерными для родов, но объяснить исчезновение ребенка медикам не смогла, передает ТСН.

Читайте такжеНа Виннитчине сотрудница магазина родила в туалете ребенка и выбросила его на помойкуВрачи обратились в полицию, после чего правоохранители провели обыск и нашли тела детей. Сама женщина позже сказала, что они родились мертвыми. Так ли это - станет известно после экспертизы.

Роженица - многодетная мать. У нее есть три дочери. Ни они, ни отец якобы не замечали беременности мамы и жены. Утверждают, что не знали ни про роды, ни про новорожденных в собственном холодильнике. Соседи говорят, что эта семья - вполне благонадежная.