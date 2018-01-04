На Житомирщине уничтожили минометную мину, обнаруженную в поле (фото)
16:57, 04 января 2018Происшествия
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Специалисты идентифицировали находку как минометную мину калибром 81 мм времен прошлых войн.
Мину в поле обнаружил человек / фото ГСЧС
Сегодня на Житомирщине пиротехники уничтожили минометную мину, обнаруженную на поле. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
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Как отмечается в сообщении, 4 января группа пиротехнических работ Управления ДСНС Житомирщины уничтожила минометную мину, обнаруженную в селе Безпечное Чудновского района Житомирщины.
"Человек шел по полю и увидел, что возле дороги лежит подозрительный предмет. Вероятно, его нашли местные искатели металла и оставили на месте. Об этом он известил чудновских спасателей", - сообщили УНИАН подробности происшествия.
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