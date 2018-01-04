В Одессе завершено расследование убийства женщины-инспектора СИЗО

В Одессе завершено расследование в отношении рецидивиста, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО Алены Порошенко на территории изолятора 17 августа 2017 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне Одесская местная прокуратура № 2 направила в Малиновский районный суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

По словам прокурора Одесской местной прокуратуры № 2 Юрия Примаченко, разоблаченный правоохранителями 39-летний заключенный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство и разбойное нападение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.

В прокуратуре напомнили, что следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование и сейчас идет судебное разбирательство обвинительного акта в отношении бывшего руководителя Одесской учреждения исполнения наказаний №21 (СИЗО) по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 август Малиновский райсуд Одессы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в СИЗО другого региона Украины.