Изнасилование убитой арестантом женщины-инспектора в Одесском СИЗО не подтвердилось - прокуратура

Изнасилование убитой арестантом женщины-инспектора в Одесском СИЗО не подтвердилось. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Читайте такжеПрокуратура выявила факты пыток в одесском СИЗО, где зверски убили сотрудницу«Факт изнасилования женщины перед смертью не подтвердился», - подчеркнул прокурор. Данное заявление он сделал в связи с тем, что по одной из версий следствия предполагалось, что фигурант вначале изнасиловал 34-летнюю женщину-инспектора, а потом убил и расчленил.

Он также подтвердил, что подозреваемый находится в СИЗО другой области Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.