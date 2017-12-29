СБУ задержала информатора боевиков, который собирал данные о размещении сил ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в районе проведения антитеррористической операции информатора контролируемых Россией боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook. Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого «МГБ ДНР» через социальную сеть «ВКонтакте».

"За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим «кураторам», а также банковские платежные карточки, на которые террористы перечисляли деньги".

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Ранее на Сумщине российский информатор пытался устроить теракт на военном объекте в день ВСУ.