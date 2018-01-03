Суд отпустил из-под ареста "защитника" Летнего театра в Одессе Ганулу

Приморский районный суд Одессы сегодня отказался продлить домашний арест лидеру «Уличного фронта» Демьяну Ганулу, задержанному за участие в акции протеста против застройки Летнего театра, состоявшейся 18 ноября в Городском саду, когда пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании, состоявшемся 3 января, было заслушано ходатайство следователя, который настаивал на продлении меры пресечения – домашнем аресте, срок которого истекает завтра, 4 января.

В то же время адвокат Ганула высказался за отмену ареста в связи «с отсутствием состава преступления» в действиях его подзащитного.

Заслушав стороны, судья Вадим Коваленко отказал в продлении меры пресечения, сославшись на нарушение процедуры подачи соответствующего ходатайства. В частности, согласно законодательству, данное прошение должен был подавать прокурор, а не следователь, который не является в подобном случае уполномоченным лицом.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года Апелляционный суд Одесской области изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу, задержанному за участие в акции протеста против застройки Летнего театра, состоявшейся 18 ноября в Городском саду. Тогда пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

Напомним, 23 ноября Приморский райсуд Одессы отправил Ганула в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

27 ноября суд взял под круглосуточный домашний арест активиста Игоря Бея, который подозревается, в том числе, в нанесении травмы Головину, но 6 декабря данная мера пресечения смягчена апелляционной инстанцией. В частности, Бей должен находиться под домашним арестом с 22.00 до 7.00.

Кроме того, 24 ноября тот же райсуд арестовал активиста Сергея Стерненко на два месяца с альтернативой залога в более 600 тыс. грн, которые внес глава Одесской ОГА Максим Степанов.

6 декабря Апелляционный суд области отпустил Стерненко под личное обязательство, но 13 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это было связано с тем, что Стерненко выдвинуто другое подозрение – в «крышевании» наркоточек в 2014 году. Уже 21 декабря Апелляционный суд смягчил эту меру пресечения Стерненко на домашний арест с 19.00 до 7.00.