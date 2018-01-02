"Пока ответов нет": полиция о резонансном убийстве юристки Ноздровской

О главных версиях убийства юриста Ирины Ноздровской можно будет говорить после результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключение о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются", - отметил он в эфире ObozTV.

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По словам Жуковича, до получения результатов СМЭ говорить о версиях случившегося преждевременно.

"Чтобы говорить о версиях, нужно иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы нам предоставили выводы о причинах смерти. Пока у нас этих ответов нет", - констатировал пресс-секретарь полиции.

При этом о конкретных сроках он не смог ничего сказать.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.