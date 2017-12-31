Во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус (фото)

Во Львовской области сегодня, 31 декабря, перевернулся микроавтобус, в результате чего травмы получили восемь человек.

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Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло около 2.20 возле села Воля-Высоцкая Жовковского района.

Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 35-летнего жителя Тернополя съехал с проезжей части дороги и перевернулся. Микроавтобус ехал из Польши в Тернополь.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Они госпитализированы в Жовковскую районную больницу и медицинские учреждения Львова.

Пострадавшие - жители Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей в возрасте от 33 до 57 лет.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.