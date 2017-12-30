В почту в Харькове ворвался "человек в маске" с целью ограбления – полиция

Полиция Харьковщины прокомментировала захват неизвестным отделения Укрпочты в Харькове.

Как говорится на странице ведомства в Facebook, о происшествии оператору «102» сообщил мужчина, жена которого работает в данном заведении.

Сейчас информация проверяется сотрудниками полиции.

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«Сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенное на улице Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14-40. Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина внутри "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.