В Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах

Сотрудник компании EXMO Finance Павел Лернер был похищен в Киеве. Злоумышленники освободили его, получив $1 миллион в биткоинах, сообщает Reuters.

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В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря. Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает коментарии. В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и инцидент не повлиял на работу криптобиржи.

"Это первый подобный случай на Украине, связанный с биткоинами", - говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко для Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на Strana.ua, что Лернера похитили на Оболони шестеро вооруженных людей в черной одежде и балаклавах. Его увезли на мини-автобусе с похищенными номерами. Полиция расследует инцидент.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 27 декабря пятеро мужчин на BMW Х5 похитили женщину и требовали у нее деньги, но она сумела сообщить в полицию.