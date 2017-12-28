В Киеве произошло жестокое нападение на магазин: грабитель набросился на продавца с ножом

В Киеве произошло жестокое нападение на продуктовый магазин. Мужчина около 40-45 лет, напал с ножом на женщину-продавщицу с ножом.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, мужчина нанес большое количество ударов руками и ножом.

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"Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал денежную выручку и скрылся. Женщину в срочном порядке, с многочисленными травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Харькова иностранец напал на девушку.