Озвучили версии наезда автобуса на толпу людей в Москве

15:03, 25 декабря 2017
Происшествия
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Согласно первой версии, автобус мог «подрезать» другой автомобиль. По второй, у него могли отказать тормоза. 

Озвучены несколько версий наезда / Twitter

В настоящее время время рассматриваются две возможных версии наезда автобуса на толпу пешеходов возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Согласно первой версии, автобус мог «подрезать» другой автомобиль. По второй, у него могли отказать тормоза. Ранее сообщалось, что жертвами стали 5 человек.

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Теги: #наезд авто на людей