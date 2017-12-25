Озвучили версии наезда автобуса на толпу людей в Москве
15:03, 25 декабря 2017Происшествия
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Согласно первой версии, автобус мог «подрезать» другой автомобиль. По второй, у него могли отказать тормоза.
Озвучены несколько версий наезда / Twitter
В настоящее время время рассматриваются две возможных версии наезда автобуса на толпу пешеходов возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Согласно первой версии, автобус мог «подрезать» другой автомобиль. По второй, у него могли отказать тормоза. Ранее сообщалось, что жертвами стали 5 человек.
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