В Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, есть жертвы (фото)
14:30, 25 декабря 2017Мир
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В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в группу людей, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.
В результате ДТП 5 человек погибли / Twitter
В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.
"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.
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