В Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, есть жертвы (фото)

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.