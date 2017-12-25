В Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, есть жертвы (фото)

14:30, 25 декабря 2017
Мир
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В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в группу людей, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

В результате ДТП 5 человек погибли / Twitter

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Теги: #автобус въехал в толпу в Москве