Следователи открыли производство по факту подрыва автомобиля скандального полицейского в Харькове

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина в центре города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

В отделе коммуникации рассказали, что информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела сегодня, 25 декабря, около 8:48.

Пострадавших нет, незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.

На месте правоохранители установили, что передняя часть внедорожника была повреждена в результате срабатывания прикрепленных к авто взрывчатых предметов.

Читайте такжеВ Харькове подорвали автомобиль скандального полицейского

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Справка УНИАН. В октябре 2015 года Черемухин был назначен заместителем начальника ГУ НП Украины в Харьковской области.

Против назначения Черемухина выступили некоторые общественные организации Харькова, в частности, бывшие полицейские из роты полиции "Восточный корпус". Полицейского начальника обвиняли в преступной деятельности.

5 января 2017 года Черемухин был назначен начальником отдела оперативных разработок в восточном регионе (г. Харьков) управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.