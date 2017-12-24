На Львовщине 16-летний парень погиб под колесами электрички
12:02, 24 декабря 2017Происшествия
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Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели несовершеннолетнего.
Трагедия произошла в 03.10 на железнодорожной станции «Яблонька» / Фото УНИАН
В Турковском районе Львовской области сегодня, 24 декабря, электропоезд смертельно травмировал 16-летнего юношу.
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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, наезд произошел в 03.10 на железнодорожной станции «Яблонька». Электропоезд сообщением «Сянки - Львов» смертельно травмировал местного жителя.
Сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств, которые привели к гибели несовершеннолетнего.
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