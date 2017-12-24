В российском аэропорту из самолета выпала стюардесса

Стюардессу авиакомпании Utair госпитализировали после падения из самолета на перрон столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает ТАСС.

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"Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в российском аэропорту упал самолет: погибли четыре человека, среди них - 5-летний ребенок.