На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом, пострадали пять человек (фото, видео)

В Стрыйском районе Львовской области сегодня, 23 декабря, в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ 2106» с рейсовым автобусом «Газель» госпитализированы пять человек.

Читайте такжеНа Львовщине автобус столкнулся с авто, есть пострадавшиеКак сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.40 возле села Конюхов.

В результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту «Стрый-Колодница» получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу оба водителя и трое пассажиров автобуса (двое мужчин и женщина, жители Стрыйского района).

Транспортные средства получили значительные повреждения, спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.

Кроме того, специалисты ГСЧС промыли дорогу от разлитых горюче-смазочных материалов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения"), которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.