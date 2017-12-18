На Львовщине столкнулись два микроавтобуса: пятеро пострадавших

В Бродовском районе Львовской области накануне, 17 декабря, в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали пять человек.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.15 в с. Ясенев.

50-летний житель Житомирской области, управляя микроавтобусом Volkswagen совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗ, за рулем которого находился 32-летний житель Львовщины.

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В результате столкновения с травмами госпитализировали в Бускую районную больницу обоих водителей транспортных средств, двоих пассажиров «Газели» (жителей Львовщины) и пассажира микроавтобуса Volkswagen, жительницу Житомирской области.

По состоянию на сегодняшнее утро водитель и 29-летний пассажир «Газели» находятся в тяжелом состоянии, трое других пострадавших - в состоянии средней тяжести, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, травмы живота.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, с начала года на Львовщине в ДТП погибло более 300 человек.