В Киеве BMW на огромной скорости въехал в отбойник: пассажир погиб, водитель сбежал (фото)

В Киеве на Лыбедской площади автомобиль BMW на огромной скорости въехал в отбойник, вследствие чего пассажир умер.

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Как говорится в сообщении сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, водитель автомобиля BMW, (г.н. AI1733EA), двигаясь в направлении Голосеевского проспекта от станции метро Дружбы Народов, не справился с управлением и на огромной скорости въехал в отбойник.

Сообщается, что от полученных травм пассажир BMW умер на месте, а сразу после аварии водитель скрылся с места ДТП. На место прибыли медики, бойцы ГСЧС и патрульные полицейские.