В Киеве родственники украинских политзаключенных РФ пикетируют российское посольство

В Киеве под посольством России в Украине родственники заключенных по политическим мотивам в РФ украинцев проводят митинг в знак протеста против празднования Дня работника органов безопасности РФ, которое, по их данным, проходит в помещении дипломатического учреждения.

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Как передает корреспондент УНИАН, возле посольства, в частности, находятся родственники незаконно удерживаемых в России украинцев Павла Гриба, Валентина Выговского и Алексея Стогния. Участники акции держат в руках плакаты с требованиями освободить их родственников.

Согласно информации митингующих, празднование Дня работника органов безопасности РФ проходит в помещении посольства с участием дипломатов других государств. «Мы хотим показать, что такие мероприятия, которые сейчас проходят в российском посольстве и на которые прибывают представители других стран, противоречат общепринятым нормам всего мира. Поэтому мы хотим показать этой протестной акцией, что не могут существовать такие органы, в годовщину которых сегодня происходит прием в российском посольстве. Мы выражаем этим свой протест», - сказал в комментарии УНИАН отец похищенного и незаконно удерживаемого в РФ 19-летнего Павла Гриба - Игорь Гриб.

Как известно, в России День работника органов безопасности отмечается 20 декабря.