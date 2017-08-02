В Киеве догхантеры рассыпали яд возле детского сада, местных жителей просят быть бдительными

В одной из столичных ветеринарных клиник погиб бультерьер Хантер. Животное отравилось таблетками, рассыпанными догхантерами на Оболони возле детского сада на проспекте Героев Сталинграда, 9а. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Я видела, что было много разбросанных кульков и еды. А бультерьер всегда выгуливался на поводке. Хантер – хорошая собака", – говорит соседка хозяйки бультерьера, у которой также есть собака.

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После смертельного происшествия рассыпанный рядом с садиком яд убрали, однако очевидно, что попытки отравить собак еще будут предприниматься. Киевлян просят быть внимательными – при том, что яд был рассыпан для травли животных, его могут подобрать и съесть маленькие дети.

В то же время пользователи соцсетей просят не выгуливать крупных собак рядом с детскими учебными учреждениями и надевать на них намордники.

Как сообщал УНИАН, ВР ужесточила наказание за жестокое обращение с животными.