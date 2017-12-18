В Харькове ограбили предприятие Министерства обороны - СМИ

Харьковская полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на сторожа одного из предприятий Министерства обороны.

Об этом сообщают источники NewsRoom в правоохранительных органах.

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В ночь с 14 на 15 декабря мужчины проникли на территорию ГП, расположенного в Новобаварском районе Харькова. Там один из них пригрозил 58-летнему охраннику ножом, после чего злоумышленники закрыли его в сторожке и украли со склада "пальцы" для танковых траков.

Правоохранителям в течение двух суток удалось установить личности двух подозреваемых и задержать их. При обыске у 30-летнего местного жителя и 29-летнего ранее судимого грузина изъяли вещественные доказательства.

Следователями открыто уголовное производство по статье "разбой с проникновением в помещение", в случае, если вина мужчин, будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.