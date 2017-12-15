В Киеве двое кавказцев жестоко избили пешехода за просьбу не ехать по тротуару (видео)

В Киеве двое мужчин, которые на дорогой иномарке ехали по тротуару, избили пешехода, сделавшего им за это замечание. Об этом сообщает dtp.kiev.

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Инцидент случился вечером, 14 декабря, на Воздухофлотском проспекте. Двое лиц кавказкой национальности на Mercedes E-class (АА5533РР) ехали по тротуару и сигналили пешеходам. Парень попросил мужчин быть аккуратней.

Однако кавказцы, вместо того, чтобы съехать на дорогу, избили пешехода, а после этого километр протащили его на капоте.

"Парня протащили на капоте и избили. Он чудом выжил. Mercedes E-class 2013+ черного цвета. Номера АА5533РР", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники скрылись.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошло масштабное ДТП с эвакуатором, два человека пострадали.