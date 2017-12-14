Кокаин вместо соли: одесские таможенники обнаружили наркотики, спрятанные в картошке фри (фото)
Наркотики обнаружили у иностранца, который прибыл из Израиля.
В Одесском аэропорту у одного из пассажиров рейса «Тель-Авив – Одесса» правоохранители обнаружили 20 г кокаина.
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Как сообщили в Государственной фиксальной службе, во время таможенного контроля багажа иностранца внимание таможенников привлек пакет с картошкой фри.
«В качестве «специи» в том же свертке находилось 19,6 г белого вещества, отдельно завернутого в полиэтиленовую пленку», - говорится в сообщении.
Проведенный на месте экспресс-анализ подтвердил, что в пакете находился кокаин.
На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил. Он будет передан в УСБУ для приобщения к материалам уголовного дела.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Испании задержали крупнейшую за 18 лет партию кокаина из Колумбии.