Подозреваемую в убийстве 12-летней дочери мать взяли под стражу в Кропивницком

В Кропивницком суд взял под стражу 35-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собственной 12-летней дочери.

Как сообщил заместитель руководителя аппарата Кировского районного суда Юрий Киселик, сегодня, 14 декабря, суд рассмотрел ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в закрытом режиме.

Отмечается, что прокуратура требовала избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемая не возражала против такой меры пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, 12-летняя Екатерина Добродий исчезла 8 декабря. Отмечалось, что девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Ее искали в течение пяти дней. Тело девочки нашли 12 декабря.

По предварительной информации, 35-летняя мать во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезли тело за пределы города.