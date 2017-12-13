12-летнюю девочку из Кропивницкого в приступе ярости убила собственная мать - Аброськин

В убийстве 12-летней Екатерины Добродий из Кропивницкого подозревается ее мать. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями. Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства задержан мама девочки", - написал он.

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По информации полиции, муж задержанной пошел на работу и по дороге отвел младшего ребенка в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать наоборот настаивала, чтобы она шла.

"В итоге - в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемого. Точку должен поставить суд", - рассказал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Девочку искали несколько дней. Вчера, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело.