Полицейские прострелили ноги преступнику, который собирал "дань" с жителя Славянска

В Славянске за систематическое вымогательство вчера были задержаны двое мужчин, которые при задержании попытались скрыться с места преступления, устроили ДТП и заставили правоохранителей применить оружие, в результате чего один из беглецов получил травматические ранения обеих ног. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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«11 декабря в полицию обратился 24-летний местный житель с сообщением о том, что малознакомые мужчины с угрозами применения насилия вымогают у него денежные средства. И если сначала он «откупался» от них за 500 грн, то последний раз они потребовали заплатить им 5000 грн», - говорится в сообщении.

13 декабря потерпевший передал мужчинам часть денег в сумме 2000 грн. Во время задержания полицией они предприняли попытку покинуть место преступления на автомобиле «ВАЗ-2108», были заблокированы автомобилем полиции, врезались в другой автомобиль и начали убегать.

«Для их задержания работниками полиции было применено травматическое оружие с резиновыми пулями, в результате чего один из правонарушителей, 34-летний неоднократно судимый житель Славянска, получил травматические ранения обеих ног», - сообщили в полиции.

В ходе осмотра автомобиля изъяты денежные средства в сумме 2000 грн, чем, телескопический дубинка и пневматический пистолет. Принадлежность указанных вещей устанавливается.

В настоящее время оба мужчины задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция задержала азербайджанца, который терроризировал одессита и требовал $1,6 тысяч.