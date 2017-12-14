"Мамочка, пожалуйста, я не пойду": бабушка рассказала о последнем дне убитой в Кропивницком школьницы (видео)

В убийстве 12-летней девочки из Кропивницкого подозревают мать школьницы. Следователи говорят, что, вероятно, женщина ударила дочь, потому что та не хотела идти в школу.

Утро в семье Добродий началось, как обычно: отец повел младшую дочь в садик. Дома осталась мама с 12-летней Екатериной. Девочка не хотела идти в школу, но мама настояла, рассказала "24 канала" бабушка убитой школьницы Надежда Гордова.

"Ей надо было в художественную школу утром. Но она у мамы отпросилась: "Мамочка, пожалуйста, я не пойду". Ну, мама согласилась, но потом все-таки в школу подняла", – рассказала Гордова.

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В школе Катерина так и не появилась, а вечером не пришла домой.

"Когда закончилась английский, они (родители – Ред.) начали через каждые 2 – 3 минуты звонить, а никто не ответил", - вспоминает бабушка.

Родители забили тревогу. Искать Екатерину помогал весь город: волонтеры, студенты, курсанты летной академии. Прочесывали кладбище, лесопосадку и дачный кооператив. Проверили каждое здание, где могла спрятаться девочка, а местность рядом с рекой осматривали с помощью беспилотника.

Нашли тело Екатерины около полудня 12 декабря. У нее была повреждена голова. Рядом с телом следы от шин автомобиля, на котором, вероятно, и привезли погибшую. В убийстве заподозрили мать школьницы. У следователей такая версия: Екатерина осталась наедине с матерью. За то, что девочка не хотела идти в школу, женщина ударила ее кухонным топором по голове, после чего вывезла тело в лес в 5 километрах от дома.

В полиции уверяют: автомобиль женщины зафиксировала камера наблюдения неподалеку от места, где нашли тело девочки. В салоне обнаружили следы крови.