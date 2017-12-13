Трагедия в Кропивницком: мать убила свою дочку кухонным топором - СМИ
Женщина вывезла тело дочери в лес, а затем притворялась, что вела ее поиски, запутывая правоохранителей.
В Кропивницком вручат подозрение в совершении убийства матери убитой 12-летней Екатерины Добродий. По предварительной версии, она нанесла удар своей дочери кухонным топором, сообщают источники ТСН в правоохранительных органах.
После этого женщина отвезла ребенка в лесополосу. Камеры видеонаблюдения на одной из автозаправочных станций зафиксировали, как машина заезжала в лес.
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Следует отметить, что все время женщина притворялась, что вела поиски своего ребенка. Она водила родителей, правоохранительй, волонтеров по другим местам, пока тело дочери было в лесу.
Екатерину Добродий планируют похоронить в четверг, 14 декабря.
Как сообщал УНИАН, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Девочку искали несколько дней. Вчера, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело.