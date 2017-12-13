Правоохранители задержали нападавших, которые отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий

Правоохранители сегодня задержали нападавших, которые отобрали в винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, вооруженная группа лиц, которые совершили под Бердичевом разбойное нападение на предпринимателя и похитили ювелирные изделия на 15 млн грн, задержана в Запорожской области.

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Прокуратура Житомирской области обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного четырьмя статьями УК Украины. Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Установлено, что 19 ноября примерно в 19.00 час. группа лиц на автодороге Житомир-Могилев-Подольский в поселке Гришковцы Бердичевского района Житомирщины, двигаясь на двух автомобилях блокировали автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение.

Один из потерпевших, который пытался оказать сопротивление нападавшим, получил огнестрельное ранение в бедро. В результате разбойного нападения злоумышленники противоправно завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями из золота общим весом примерно 30 кг, стоимостью свыше 15 млн грн, нарезным карабином марки «ФОРТ 202» и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они двигались.

На основании проведенных негласных следственных действий и последующего анализа, установлено, что к совершению преступлений причастны жители Одесской области.

"В среду, 13 декабря 2017 года, прокуратурой Житомирской области совместно с работниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 лиц с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации действий задержанных лиц и сообщения им о подозрении",- уточнила Гоша.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, полиция искала нападавших, которые 19 ноября этого года отобрали в винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн.