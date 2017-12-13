"Была больным человеком": появились подробности о подозреваемой в убийстве собственной дочери в Кропивницком (фото)
Елена Добродий уволилась из онкодиспансера в сентябре нынешнего года.
Елена Добродий, которая подозревается в убийстве 12-летней дочери Кати в Кропивницком, состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Об этом рассказали врачи Кропивницкого областного онкодиспансера, где женщина работала анестезиологом, передает "Обозреватель".
"У Елены были проблемы с головным мозгом, из-за чего она получила вторую группу инвалидности. Ее долго обследовали, так как не могли поставить диагноз, потом в течение полугода она лечилась", - сообщили медики.
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Работники онкодиспансера говорят, что трагедия в семье Добродий произошла не на голом месте. "Елена была больным человеком", - сказали врачи.
Также медики сообщили, что Елена Добродий уволилась из онкодиспансера в сентябре нынешнего года.
Как сообщал УНИАН, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Девочку искали несколько дней. Вчера, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело.
В Кропивницком вручат подозрение в совершении убийства матери убитой 12-летней Екатерины Добродий. По предварительной версии, она нанесла удар своей дочери кухонным топором.