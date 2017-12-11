В Одессе задержали студентов, которые "заминировали" отделение "ПриватБанка"

В Одессе правоохранители разоблачили группу студентов, сделавших ложное сообщение о минировании одного из отделений «ПриватБанка».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 10 декабря в городе были задержаны телефонные хулиганы, которые в тот же день «заминировали» одно из отделений указанного финансового учреждения.

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По словам начальника регионального главка полиции Дмитрия Головина, около 16:00 в полицию поступило сообщение из службы безопасности «ПриватБанка» о том, что в одно из отделений позвонил неизвестный и сообщил о минировании.

«В ходе проверки отделения не обнаружено ничего опасного, однако благодаря совместной операции областных управлений СБУ и Нацполиции удалось установить целую компанию людей «навеселе», которая так неудачно пошутила. Причем это ребята юного возраста, студенты», - отметил Головин.

В настоящее время решается вопрос о привлечении студентов к уголовной ответственности.