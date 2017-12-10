В Киеве на Подоле горит здание-памятник (фото)

10:45, 10 декабря 2017
Происшествия
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По словам спасателей, из-за большой задымленности причины возгорания пока неясны.

На месте происшествия есть авто спасательной службы, патрульной полиции и скорая / фото

В Киеве на улице Щекавицкой, 19/33 загорелся дом, который является историческим памятником.

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Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают пожарные.

Также на месте происшествия есть автомобиль спасательной службы, патрульной полиции и скорая.

Работник спасательной службы сказал, что из-за большой задымленности причины возгорания пока неясны.

Как сообщал УНИАН, летом, после пожара в здании бывшего гастронома на Крещатике, в КГГА обещали проверить исторические здания и памятники столицы на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей.

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Теги: #Пожар на Подоле#исторические дома в Киеве