В Киеве произошло ужасное ДТП: машина переехала упавшую на дорогу девушку (фото)

В Киеве на Большой Кольцевой, недалеко от пересечения с улицей Леся Курбаса произошло ужасное ДТП, в котором погибла девушка.

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Как передает Эспрессо, водитель кроссовера Great Wall M4 сообщил, что он двигался с разрешенной скоростью по Кольцевой дороге от Жулянского путепровода в направлении проспекта Победы, как вдруг на дорогу выскочили парень с девушкой, которые пытались перебежать дорогу слева-направо (по ходу движения авто).

Водитель "китайца" резко выкрутил руль вправо и ударил по тормозам. Он смог объехать нетрезвых пешеходов, которые просто упали на дорогу. В это время водитель ВАЗа, который двигался следом, не смог объехать девушку, которая упала на дорогу, и просто переехал ее. От полученных травм девушка (на вид около 25 лет) скончалась на месте.

Парень, который был рядом с ней отделался лишь испугом и ободранной рукой, когда коснулся машины и упал на асфальт. Он рассказал, что с девушкой он познакомился незадолго до трагедии, оба были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решили пренебречь подземным пешеходным переходом и пойти напрямик через дорогу с оживленным движением, что в конечном итоге и стало роковым для одного из пешеходов. На месте ДТП работали полицейские и следственно-оперативная группа.