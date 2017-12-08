На Житомирщине полиция пресекла попытки добычи янтаря: изъято авто с оборудованием (фото)

На Житомирщине в Олевском районе полиция пресекла несколько попыток добычи янтаря, изъяв автомобиль и другое оборудование.

Читайте такжеВ Одессе задержали китайца, который пытался вывезти в Турцию 6 килограммов янтаря

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 6 декабря сотрудники Управления защиты экономики в области во время рейда по местам возможного незаконного промысла разоблачили три группы копателей и пресекли их попытки обустроить нелегальную добычу солнечного камня. На местах изъят автомобиль, мотопомпы и другое оборудование. Начато расследование.

«Автомобиль «УАЗ» полицейские заметили и остановили около 9.00 в лесном массиве между селами Хмелевкой и Андреевкой. Во время осмотра в автомобиле было обнаружено мотопомпу и сопутствующее принадлежности: пожарные рукава, стержни, заборник и прочее. Водителя и машину, а также еще одного участника происшествия доставили в Олевское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Неподалеку полицейские прекратили работу еще двух мотопомп, которые размывали почву. Их владельцы, заметив приближение рейдовой группы, бросились врассыпную, оставив дорогое оборудование.

Все обнаруженное изъято и также доставлено в отделение полиции.

Сейчас начато уголовное производство по ст.15, ч.2 ст.240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются значительными суммами штрафов (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет).