На Житомирщине полиция задержала четырех нелегальных копателей янтаря

Вчера на Житомирщине в Олевском районе полиция задержала четырех копателей янтаря. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 27 сентября вблизи села Щебедиха в Олевском районе работники рейдовой группы полиции задержали группу местных жителей, которые с помощью мотопомпы и других принадлежностей пытались добывать янтарь. У них изъяли орудия незаконного промысла. Сейчас начато уголовное производство.

"Четырех нелегалов задержали во время оперативно-профилактической отработки территорий, где возможна незаконная добыча янтаря, рейдовая группа, в состав которой вошли работники областного ГУНП и Управления защиты экономики Национальной полиции",- уточнили в полиции.

Трое мужчин и женщина с помощью мотопомпы размывали грунт для добычи «солнечного камня». Как выяснилось, все они – жители поселка Новые Белокоровичи Олевского района, в возрасте от 24 до 63 лет.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделение полиции изъяли мотопомпу, пожарные рукава, заборник для воды и другое оборудование, с помощью которых старатели осуществляли незаконный промысел.

Сейчас начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.