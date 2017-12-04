В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик (фото)

В воскресенье вечером, 3 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Автопроисшествие произошло на улице Палладина рядом с поворотом на пгт Коцюбинское.

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Отмечается, что грузовик DAF стоял в правом ряду, в него на полном ходу въехал микроавтобус, который следовал по маршруту 745.

В результате аварии пострадали три человека - водитель и два пассажира - они госпитализированы. Сообщается, что у них несерьезные травмы.

"Водителя деблокировали бойцы ГСЧС. Еще трем пассажирам медицинскую помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 27 ноября на столичной Троещине автобус протаранил припаркованный грузовик, в результате чего пострадала пожилая пассажирка автобуса. Люди, которые были в автобусе, утверждают, что водитель ехал быстро и неуверенно: автобус носило по дороге и он несколько раз заезжал на бордюр.