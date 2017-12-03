В Киеве на пешеходном переходе сбили сына Вирастюка (видео)

В Киеве на пешеходном переходе неизвестный на автомобиле сбил старшего сына украинского силача, обладателя титула "Самый сильный человек мира" Василия Вирастюка - Адама - и скрылся с места аварии.

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Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около шестнадцати часов.

"Адам двигался с улицы Ивана Кудри, переходил светофор на бул. Леси Украинки, на свой зеленый знак (для пешехода). В тот момент автомобиль серого цвета, предварительно Toyota Corolla, не пропустив пешехода (то есть Адама), движется дальше, сбивает его, останавливается на 2-3 секунды и скрывается...", - отметил Вирастюк и призвал возможных свидетелей ДТП предоставить ему информацию об автомобиле.

"С Адамом сейчас уже все хорошо. У него была частичная амнезия (потеря памяти). Вечером мы были на осмотре у нейрохирурга, где провели обследование, сделали МРТ", - добавил спортсмен.