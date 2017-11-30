На Закарпатье конфликт водителей закончился стрельбой

На Закарпатье полиция задержала несовершеннолетнего, который во время ссоры ранил 23-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Между потерпевшим, жителем села Среднее Водяное, и группой мужчин возник конфликт из-за того, что они не смогли разминуться на узкой дороге. По мнению потерпевшего, водитель иномарки зацепил его транспортное средство.

"Во время выяснения отношений один из них достал из автомобиля пистолет, предварительно - пневматический, и выстрелил ему в грудь. После этого мужчины сели в авто и скрылись", - говорится в сообщении.

Раненый обратился в районную больницу. Медики сообщили о ранении в полицию. Угрозы жизни пострадавшего нет. Открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Днепре неизвестный обстрелял группу людей.