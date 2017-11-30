На Закарпатье конфликт водителей закончился стрельбой

20:23, 30 ноября 2017
Происшествия
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Между потерпевшим, жителем села Среднее Водяное, и группой мужчин возник конфликт из-за того, что они не смогли разминуться на узкой дороге. 

полиция Закарпатской области

На Закарпатье полиция задержала несовершеннолетнего, который во время ссоры ранил 23-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Между потерпевшим, жителем села Среднее Водяное, и группой мужчин возник конфликт из-за того, что они не смогли разминуться на узкой дороге. По мнению потерпевшего, водитель иномарки зацепил его транспортное средство.

полиция Закарпатской области

"Во время выяснения отношений один из них достал из автомобиля пистолет, предварительно - пневматический, и выстрелил ему в грудь. После этого мужчины сели в авто и скрылись", - говорится в сообщении.

Раненый обратился в районную больницу. Медики сообщили о ранении в полицию. Угрозы жизни пострадавшего нет. Открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Днепре неизвестный обстрелял группу людей.

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Теги: #стрельба на Закарпатье