В центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчиной
20:17, 30 ноября 2017Происшествия
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Об ужасной находке в полицию сообщили граждане.
Сейчас полиция устанавливает личность мертвого мужчины \ 112.ua
В центре Одессы на улице обнаружен мешок с мертвым мужчиной. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Читайте такжеВ Одесской области расследуют смерть новорожденного, которого положили в морозильную камеру Отмечается, что граждане сообщили в полицию об обнаружении на улице Нежинской возле мусорного контейнера окровавленного мешка с мертвым мужчиной.
«В настоящее время устанавливается личность покойника и обстоятельства, при которых тело оказалось возле мусорного бака», - сообщили в главке.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
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