В центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчиной

В центре Одессы на улице обнаружен мешок с мертвым мужчиной. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте такжеВ Одесской области расследуют смерть новорожденного, которого положили в морозильную камеру Отмечается, что граждане сообщили в полицию об обнаружении на улице Нежинской возле мусорного контейнера окровавленного мешка с мертвым мужчиной.

«В настоящее время устанавливается личность покойника и обстоятельства, при которых тело оказалось возле мусорного бака», - сообщили в главке.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся соответствующие неотложные мероприятия.