Масштабное ДТП в Киеве: на проспекте Победы столкнулись четыре автомобиля (фото)
10:25, 29 ноября 2017Происшествия
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Автомобили получили сильные механические повреждения, обошлось без пострадавших.
В Киеве на проспекте Победы (путепровод Нивки) столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Столкнулись Honda, Opel, Toyota и Hyundai. Автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.
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