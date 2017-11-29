Масштабное ДТП в Киеве: на проспекте Победы столкнулись четыре автомобиля (фото)

В Киеве на проспекте Победы (путепровод Нивки) столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Столкнулись Honda, Opel, Toyota и Hyundai. Автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.

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