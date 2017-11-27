ДТП с погибшими под Киевом: водитель внедорожника наехал на женщин и сбежал

21:01, 27 ноября 2017
Происшествия
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Одна женщина скончалась на месте происшествия, другая - по дороге в больницу.

Киев оперативный

Вечером понедельника, 27 ноября, в селе Лютеж Вышгородского района возле Киева дорогу по пешеходному переходу переходили трое женщин. В них на скорости въехал серый внедорожник и, не сбавляя скорости, помчался дальше в направлении столицы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. 

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Женщин после удара отбросило во встречный ВАЗ. Одна женщина скончалась на месте, а еще двое в критическом состоянии увезли в больницу. Одна из них скончалась в карете скорой помощи. Местные жители говорят, что пострадавшие пешеходы - ромы, которые проживают рядом, передает "Киев оперативный".

У водителя ВАЗ - сердечный приступ, ему оказывают медицинскую помощь.

Киев оперативный

Свидетели говорят, что марка серого внедорожника может быть Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто из свидетелей не запомнил.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Параллельно разыскивают водителя-преступника. Его автомобиль сильно поврежден. Может находиться в Петровцах или на Оболони.

Движение транспорта в Лютеже сильно затруднено в обоих направлениях. 

Как сообщал УНИАН, в Волынской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии.

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Теги: #ДТП пд Киевом#внедорожник сбил женщин