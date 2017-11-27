ДТП с погибшими под Киевом: водитель внедорожника наехал на женщин и сбежал

Вечером понедельника, 27 ноября, в селе Лютеж Вышгородского района возле Киева дорогу по пешеходному переходу переходили трое женщин. В них на скорости въехал серый внедорожник и, не сбавляя скорости, помчался дальше в направлении столицы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте такжеВ Киеве бензовоз протаранил Опель, двое человек погибли (видео)

Женщин после удара отбросило во встречный ВАЗ. Одна женщина скончалась на месте, а еще двое в критическом состоянии увезли в больницу. Одна из них скончалась в карете скорой помощи. Местные жители говорят, что пострадавшие пешеходы - ромы, которые проживают рядом, передает "Киев оперативный".

У водителя ВАЗ - сердечный приступ, ему оказывают медицинскую помощь.

Свидетели говорят, что марка серого внедорожника может быть Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто из свидетелей не запомнил.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Параллельно разыскивают водителя-преступника. Его автомобиль сильно поврежден. Может находиться в Петровцах или на Оболони.

Движение транспорта в Лютеже сильно затруднено в обоих направлениях.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии.