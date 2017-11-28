В Киевской области задержали организаторов нелегальной миграции в Европу, причастных к ИГИЛ (фото)

В Киевской области сотрудники Службы безопасности задержали преступную группу, которая создала канал нелегальной миграции и члены которой причастны к террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

«Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержан группа лиц, которые наладили канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов (паспортов гражданина Украины и паспортов гражданина Украины для выезда за границу и др.) и их сбыта украинцам и гражданам иностранных государств», - написала она.

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По словам Сарган, досудебным расследованием установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство».

Было установлено, что злоумышленники за незаконную переправку граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы получали 6 тыс. долларов. В стоимость этой «услуги» входило изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 поддельных паспортов и наличные в сумме 108 тыс. грн.

Правоохранители задержали трех человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.