В Днепре задержали вербовщика "Исламского государства"

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, полицией и миграционной службой блокировала несколько транзитных каналов переправки иностранных боевиков международной террористической организации ИГИЛ через территорию нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В Днепре сотрудники СБ Украины задержали выходца из одной из бывших республик Советского Союза, которого разыскивал Интерпол.

"Мужчина принимал непосредственное участие в вербовке и переправке сторонников ИГ, которые направлялись из стран Центральной Азии в Сирию, обеспечивал их средствами, местом для проживания и проездными документами", - говорится в сообщении спецслужбы.